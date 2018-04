Siria: Gentiloni, no azioni militari

ROMA, 12 APR – L’Italia non parteciperà ad azioni militari in Siria. In base agli accordi internazionali e bilaterali vigenti, l’Italia continuerà a fornire supporto logistico alle attività delle forze alleate, contribuendo a garantirne la sicurezza e la protezione. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, ai suoi interlocutori nei contatti avuti oggi sulla questione siriana. Una soluzione stabile e duratura per la Siria potrà venire lavorando per la pace e dando spazio alle Nazioni Unite.

2018-04-12_1121820310