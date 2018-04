ROMA, 11 APR – “In base agli accordi internazionali e bilaterali vigenti l’Italia ha sempre fornito supporto alle attività di forze alleate per garantirne la sicurezza e la protezione”. Lo affermano fonti di governo, in relazione agli sviluppi della situazione in Siria, sottolineando che però l’Italia non è “direttamente coinvolta” in qualsiasi attività in atto.

