Sisma, udienza crolli case Ater Amatrice

RIETI, 16 MAR – Prima udienza davanti al gup del Tribunale di Rieti del procedimento per i crolli delle due palazzine ex Iacp-ex Ater di piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice, dove il 24 agosto 2016 con il terremoto morirono 18 persone. Il giudice dovrà decidere se mandare a processo i 5 indagati, anziani ex dirigenti tecnici e politici del Comune e delle ditte incaricate di costruire gli edifici negli anni ’70. La procura li accusa a vario titolo di disastro, omicidio colposo e lesioni gravi. Si sono costituite le parti civili – hanno chiesto la chiamata di Ater, Regione Lazio e Comune di Amatrice come responsabili civili – e l’udienza è stata rinviata al 3 maggio. Il Gup si è riservato la decisione. Secondo i pm le due palazzine furono costruite con materiali inadeguati, con pilastri troppo sottili, armatura esigua e calcestruzzo dalla bassa resistenza.

