Soccorso a donna incinta, marito prende a calci ambulanza:”Sono tutti maschi chiamate qualcun altro!”

Una storia incredibile. Un marocchino voleva costringere la moglie incinta a non farsi portare all’ospedale perché nell’ambulanza i soccorritori erano tutti uomini. Una storia che, a Milano, ha portato in carcere il 23enne. «Non voglio che salga lì sopra. Ci sono solo maschi, chiamate qualcun altro».

L’uomo all’arrivo dell’ambulanza ha impedito alla donna di salire. Così il 118 ha chiamato la polizia. Quando gli agenti sono giunti sul posto lui li ha aggrediti, ed è finito in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per il danneggiamento della Volante.