Rivoluzione social, sospesi 70 milioni di profili falsi.

Finti account di Twitter, il social ha deciso di sospendere 70 milioni di account falsi nei mesi di maggio e giugno, con una costante non prevista dagli addetti ai lavori. Lo afferma Askanews attraverso un rapporto esclusivo pubblicato su “Washington Post” che stabilisce come a luglio il social manterrà la stessa intensità di selezione.

L’intento è quello di fermare la produzione di fake-news, in prospettive elezioni di Midterm americane di novembre. L’andamento è di portare a un declino degli utenti nel secondo trimestre dell’anno.

Dichiarazioni dal social.

Da Twitter arriva questa segnalazione “La libertà di espressione non ha un grande significato se non ci si sente sicuri”. Per gli esperti l’impegno è quello di diminuire di molto la crescita degli utenti del social. Twitter, ha confermato al Washington Post, ha raddoppiato il ritmo dai livelli dell’ottobre del 2017, quando il gruppo si era presentato davanti al Congresso e aveva rivelato come la Russia avesse usato account falsi per manipolare le elezioni presidenziali del 2016.