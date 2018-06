SOFFRE DI EMICRANIA DA ANNI, IN REALTÀ È UN CANCRO AL CERVELLO. “HO POCHE ORE DI VITA…”

Credeva di avere solo un semplice mal di testa, ma i medici le danno 24 ore di vita. Renae Cleary soffriva da tempo di emicrania, e molte altre persone nella sua famiglia hanno lo stesso disturbo, quindi non ha mai prestato troppo attenzione a questa patologia, fino a quando non si è rivolta a un medico che, per scrupolo, le ha raccomandato di fare una risonanza magnetica.

L’OPERAZIONE

Una diagnosi choc: la donna aveva un cancro di 2 centimetri nel cervello. I medici dissero a Renae che se non si fosse ricoverata immediatamente avrebbe potuto morire entro le successive 24 ore. La donna è stata tenuta in osservazione per le ore successive e si è cercato di stabilizzarla fino a quando, un mese dopo, è stato possibile realizzare l’intervento senza rischi. L’operazione è riuscita, ma dagli esami istologici è stato dimostrato che il cancro al cervello era stato attivato da un melanoma della pelle.