«Mamma scendo a fare la spesa». Ma Sofia non torna più a casa. La sua fine é terribile….

Una domenica come le altre per Sofia Ponchia. La ragazza 23enne era uscita di casa per recarsi al supermercato a fare la spesa ma si è sentita male. Un malore che la fa accasciare a terra. Il personale del market con alcuni clienti la soccorrono subito avvisando anche il 118. Nonostante tutto, la disperata corsa in ospedale non è servita a evitare il peggio. La vita della giovane ragazza, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata stroncata da un’embolia polmonare. Intanto la procura ha già rilasciato il nulla osta per i funerali. L’ultimo saluto a Sofia è in programma venerdì alle 10.15 presso la chiesa di Santa Rita.