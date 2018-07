La bimba morta un anno fa di malaria: Sofia è stata uccisa da chi doveva aiutarla

Ha del terribile la storia di Sofia , la bambina morta per errore umano.

Un errore che le è costata la vita, perché la bambina era entrata in ospedale per curare un principio di diabete ma è morta per malaria. Da quanto si apprende dalle ultime rivelazioni, le complicazioni della malattia sono nate proprio dal virus contratto nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Luogo dove la bimba doveva essere curata.

Adesso i genitori parlano, a un anno dalla scomparsa della morte della loro piccola Sofia, uccisa a soli quattro anni da una delle forme più gravi di malaria che sembra sia stata contagiata forse per la sostituzione di un ago.

Aperta inchiesta

La magistratura ha chiuso l’inchiesta con un’infermiera indagata:

Parlano i genitori: “Spesso ci chiediamo come reagiremmo se dovessimo incontrarla. È stato fatto un errore mortale”.