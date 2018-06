Sognavano questa vacanza da tempo. Avevano messo i soldi da parte. Ma il loro destino è crudele, le famiglie sono disperate…. Una tragedia che ha sconvolto tutti. In vacanza a Santorini con la fidanzata, poi l’incidente e il non ritorno a casa. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, Alessandro Grisenti, 24 anni, viaggiava insieme alla fidanzata Alessia a bordo di un quad quando si è scontrato contro un camion proveniente dal senso di marcia opposto. Subito dopo sarebbe sopraggiunto un altro veicolo. Alessandro sarebbe morto sul colpo per le gravi ferite riportato mentre la fidanzata è stata trasportata all’ospedale di Atene.