“Sono ancora viva”: l’ultimo messaggio prima del tragico evento

Doveva essere una serata tranquilla e piacevole, invece si è rivelata un inferno. Questo quanto accaduto a Charlotte Brown, 24enne di Londra, dopo un appuntamento in barca per fare un giro sul Tamigi. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la 24enne ha perso la vita dopo essere stata scaraventata in acqua quando la barca del giovane si è rovesciata sul fiume Tamigi. Un incidente che non ha lasciato scampo a Charlotte, morta annegata.

Le ultime parole

Quello inviato sul cellulare della sorella sono state le sue ultime parole. Charlotte voleva rassicurare la sorella e per questo le aveva scritto che era tutto okay. Le sue parole precise sono state: “Sono ancora viva, aspettando la marea, così possiamo portarlo fuori”.

fonte: Caffeina