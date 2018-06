La Spagna accoglierà la nave Aquarius. La svolta arriva all’improvviso mentre infuria lo scontro Italia-Malta sui porti per l’accoglienza ella nave dell’ong Sos Mediterranee con a bordo 629 migranti da ieri costretta a vagare nel Mediterraneo senza un porto dove approdare dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini non ha autorizzato lo sbarco in Italia. «È nostro obbligo aiutare ad evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone», ha dichiarato il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez nell’annunciare di voler accogliere la Aquarius nel porto di Valencia.