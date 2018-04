Sparatoria Caravaggio, fredda esecuzione

MILANO, 5 APR – Maurizio Novembrini, fratello minore di Carlo, freddato ieri con la compagna Maria Rosa Fortini a Caravaggio (Bergamo), dopo aver sparato al fratello e alla donna si sarebbe sincerato di averlo veramente ucciso avvicinandosi al corpo con modalità da esecuzione mafiosa. Quattro i colpi sparati alla coppia. E’ uno dei particolari emerso dalle indagini dei carabinieri che hanno recuperato l’arma del delitto il cui movente non è ancora certo. La famiglia Novembrini in passato aveva avuto contatti con ambienti malavitosi tanto che la vittima era un ex sorvegliato speciale, reduce dal 41 bis.

2018-04-05_1051749015