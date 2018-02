Paura e terrore in una scuola superiore della Florida: diciassette persone sono morte e almeno 14 sono rimaste ferite in una sparatoria in un istituto di Parkland. Preso l’autore, Nikolas Cruz, un 19enne descritto come “ragazzo difficile”, ex studente espulso dalla stessa scuola. Forse questo il movente della strage, hanno spiegato le autorità.

Negli Stati Uniti è la diciannovesima sparatoria solo da inizio 2018.

Nel liceo di Parkland e’ stata soprattutto una strage di studenti. Ma si lavora ancora per identificare le 17 vittime del massacro, con le autorita’ che hanno spiegato come nessun nome sara’ rivelato fino a che tutte le famiglie non saranno informate.