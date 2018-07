+++ Spari in strada: morti e feriti, tra cui una bambina +++ VIDEO

+++ Spari in strata: morti e feriti, tra cui una bambina +++

Due morti e 13 feriti. Questo il bilancio della sparatoria avvenuta ieri sera in strada alla periferia di Toronto, nel quartiere conosciuto come Greektown. Ad aprire il fuoco è stato un uomo che ha esploso numerosi colpi di pistola, prima di essere a sua volta colpito a morte dalle forze dell’ordine.

Il fatto

L’accaduto si sarebbe verificato nei pressi tra le strade Danforth e Pape intorno alle 22 di domenica (le 4 di oggi, qui in Italia). Una delle vittime sarebbe una donna. Tra le persone colpite ci sarebbe anche una giovane ragazza. Il portavoce della polizia ha chiarito che è troppo presto per capire se si tratti di un atto terroristico.

Fonte: Fan Page

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r

— n💫 (@nsxoxoii) July 23, 2018