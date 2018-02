Spedizione punitiva con le bottiglie: quattro ragazzini massacrano un 19enne, è grave

Spedizione punitiva contro un 19enne ecuadoregno, intorno alle 22.30 di mercoledì, in via Nazario Sauro a San Giuliano Milanese.

Il ragazzo alcune settimane prima dell’accaduto aveva malmenato l’ex fidanzata, mandandola in ospedale per due giorni.

L’altra sera, mentre il fratello della vittima era al parco con alcuni amici si è trovato davanti il 19enne. Tra il gruppetto di El Salvador e l’ecuadoregno nasce una discussione e poi la violenta lite.

Come riporta Milanotoday, il ragazzo ferito viene trasportato al San Raffaele. E’ ricoverato in prognosi riservata a causa di un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Quattro salvadoregni, due di 18 anni e due minorenni di 17 anni sono stati raggiunti a casa e denunciati per lesioni e minacce.