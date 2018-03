Spelacchio “assolto”,archiviato esposto

ROMA, 17 MAR – La Corte dei Conti ha archiviato l’esposto del Codacons contro Spelacchio, l’abete di Piazza Venezia a Roma al centro di polemiche perchè considerato spoglio e “strapagato” dal Campidoglio. “Il massimo organo di controllo della spesa della Pubblica Amministrazione, dopo aver acquisito dal Dipartimento di Tutela Ambientale tutti gli atti e una relazione dettagliata sulle procedure, non ha rilevato alcuna irregolarità”, spiega , Pinuccia Montanari, Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale. “Voglio esprimere soddisfazione per questa notizia che ribadisce, ancora una volta, la correttezza di questa Amministrazione nella gestione dei soldi dei cittadini e voglio ringraziare la dirigente Rosalba Matassa, insieme a tutto il personale del Servizio Giardini, per il grande lavoro che hanno svolto e che stanno svolgendo -aggiunge Montanari- Nel 2017 sono state espletate 28 gare pubbliche nel settore del verde di cui 16 per forniture e 12 per servizi. Tutto nella massima trasparenza e correttezza”.

