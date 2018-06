Va al matrimonio dell’amante vestita da sposa: rissa clamorosa in Chiesa. VIDEO

Sale sull’altare vestita di bianco ma il matrimonio non era il suo. Incredibile storia avvenuta in Sudafrica, le cui immagini sono state postate su Twitter: una donna si è presentata in chiesa con abito bianco e velo al matrimonio del suo amante, che stava per sposare un’altra donna.

L’accaduto

«L’amante è arrivata alle nozze con un abito da sposa, lo sposo sta cercando di calmare la situazione», si legge nella didascalia a corredo del video, postato da un uomo di Benoni, probabilmente uno degli invitati. E la vera sposa, che fa? Ferma sull’altare osserva e attente, mentre gli altri ospiti urlano e sbraitano, non si capisce se contro la terza incomoda o se per difenderla. Una cosa è certa e riguarda la moglie, che starà senza dubbio pensando: «Ma chi me l’ha fatta fare?».

