Un video che sta facendo il giro del web e sta destando certamente stupore misto anche a paura.

Si tratta di una sorpresa inaspettata per i bagnanti di una spiaggia del Salento: uno squalo è stato avvistato a pochi metri dalla battigia a San Foca, non distante dalla popolarissima spiaggia di Torre dell’Orso, a una ventina di metri dalla riva dove è rimasto a nuotare per qualche minuto tra le onde del mare mosso.

Nel video, ripreso da una donna, la voce spiega chiaramente che gli esemplari avvistati, in realtà, sarebbero stati tre, ma due si sarebbero subito diretti verso il mare aperto. Il terzo, il più grande, è rimasto per qualche istante vicinissimo alla spiaggia, tra lo stupore dei presenti.

Fortunatamente in quel momento nessuno era in acqua, probabilmente a causa del mare agitato e del cielo nuvoloso, e si è potuto assistere tranquillamente alla vicenda senza correre rischi.

E’ stata comunque allertata la Guardia Costieraper il monitoraggio del litorale nei prossimi giorni.