Stalking, atti persecutori dai social alle rose rosse: arrestato 44 anni

Incubo finito per una povera donna tormentata dal suo ex con atti persecutori continui e violenti. Gli agenti dell’Arma dei Carabinieri hanno arrestato un 44enne per stalking su social e con rose rosse. Lui, di Castellammare di Stabia, mesi fa era stato denunciato dalla sua ex compagna, una 40enne di Pompei. L’uomo dopo la separazione dalla donna, ha continuato a tormentarla ossessivamente senza alcuna ragione. Alla luce dei fatti l’autorità giudiziaria di Nola aveva emesso nei suoi confronti il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex, ma lui non ha smesso per mesi a «ricordarle» di esserci sempre attraverso insidiose pubblicazioni sui social con foto con e suonando il clacson sotto casa di lei. Nonostante i divieti e i moniti, l’uomo le aveva lasciato un mazzo di rose rosse davanti alla porta di casa. A seguito della denuncia della donna, i carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato l’uomo dando esecuzione a un’ordinanza con cui la misura cautelare originaria è stata sostituita con gli arresti domiciliari.

FONTE: IL MATTINO