Stalking, arrestato 22enne. Calci e pugni contro la donna e poliziotti

Un giovane uomo di soli 22 anni è stato fermato con le accuse di stalking, minacce gravi, danneggiamento, tentata violazione di domicilio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gravi reati per il ragazzo finito in manette a Pescara la notte scorsa che violato la abitazione privata, dove vive la donna vittima delle minacce con la propria famiglia.

La ragazza era da molti mesi costretta alla paura perché vittima di atti persecutori da parte del giovane fermato.

Scattato l’allarme, minacce alla polizia, la donna incinta subisce un malore.

Immediato l’intervento degli agenti della polizia accorsi appena scattato l’allarme.

Gli uomini sono intervenuti prima che il malintenzionato potesse entrare dentro la casa, anche se aveva

violentemente scardinato il portone a calci. Non è bastata la presenza dei poliziotti, il ragazzo nonostante le resistenze della polizia ha continuato a minacciare di morte la donna.

La povera vittima, a causa di un malore, è stata trasportata in ambulanza perché in stato interessante.

Con tutta la violenza e la forza, il 22enne ha tentato di divincolarsi provando a fuggire, una volta braccato dai poliziotti ha inveito con calci e pugni contro di loro.