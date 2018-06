STASERA TUTTI A GUARDARE IL CIELO. C’È UN EVENTO STRAORDINARIO.

Stasera sarà la serata giusta per poter vedere Saturno come non lo abbiamo mai visto. Il pianeta con gli anelli sarà nel suo momento più luminoso perché è in opposizione al Sole ed è dalla sua minima distanza dalla Terra, che è circa 1.353 milioni di chilometri.

GLI ASTRI

All’Ansa Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani, ha spiegato:“Saturno sarà molto grande e ben visibile. da dopo il tramonto diventerà osservabile ad occhio nudo per tutta la notte”. Stasera inoltre Saturno si trova in congiunzione con la Luna piena che lo renderà ancora più visibile. Nei prossimi giorni la luminosità percepibile del grande pianeta dai 62 satelliti si affievolirà ma sarà comunque visibile per alcune settimane. Subito dopo il tramonto in basso all’orizzonte stasera sarà possibile vedere la staffetta tra Venere e Mercurio, successivamente Giove e Saturno e in tarda nottata Marte che sorgerà ad Oriente.