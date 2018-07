Stash dei The Kolors picchiato a sangue in strada, il motivo è assurdo.

Il cantante dei The Kolors, Stash, mostra su Facebook una foto col volto tumefatto e racconta attraverso un post di essere stato vittima di una violenta scazzottata. Stando alla sua versione, l’artista era in compagnia di alcuni amici in strada quando è stato attirato dalle urla di una ragazza. Intervenuto per difenderla, ha ingaggiato una violenta colluttazione con l’uomo, finendo però per avere la peggio.

“Non so se sia stata quella sberla o il senso di sicurezza nella voce a darmi più la nausea – ha scritto Stash – Quello era un uomo davvero convinto di poter fare quello che voleva, anche picchiare una ragazza che sarà pesata la metà di lui. È successo tutto incredibilmente in fretta nella mia testa, e sono intervenuto ancora prima di rendermi conto che quell’ometto non fosse solo. Come in ogni scazzottata le ho date e le ho prese, e non ho nemmeno idea di dove siano finiti lui o i suoi amici”.

Poi conclude: “Ma io sono qui per dire a tutti che zitti e fermi non bisogna mai rimanerci. Quando vedete un’ingiustizia, quando vedete che qualcuno ha bisogno della vostra gentilezza e qualcun altro merita la vostra violenza, agite. Aiutate, aiutatevi. Nessuno dovrebbe permettersi di alzare le mani su una donna e pensare di averne il diritto, che non gli succederà niente”.

Fonte: TeleClubItalia