Stato mafia:De Raho,mafia fu legittimata

ROMA, 23 APR – Dopo la sentenza del processo Stato-mafia, che ha riconosciuto l’esistenza di una ‘trattativa’ ai massimi livelli, “c’é un passato da ricostruire attentamente, guardando a quelle parti dello Stato che non hanno fatto quello che dovevano fare”: a dirlo è il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho al programma I Funamboli su Radio 24. “Io credo che – ha detto il procuratore – la sentenza dà conferma di una ricostruzione che era quella alla quale si guardava nell’ambito dell’ esame delle stragi, soprattutto quelle in cui hanno trovato la morte Falcone e Borsellino, della presenza cioè di soggetti estranei alle mafie e interni a gruppi in grado di influire in modo lesivo sulla nostra democrazia”. La sentenza – ha aggiunto – “dà certezza della ricostruzione della verità: che certi soggetti hanno avuto rapporti con la mafia, hanno potuto arrivare a una sorta di accordo e così hanno legittimato la mafia”.

