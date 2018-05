Milano, treno travolge e uccide una persona

Stamattina un tragico incidente è avvenuto tra le stazioni di Monza e Arcore, dove un convoglio ha travolto e ucciso un uomo di 67 anni. Come scrive Milanotoday ancora non è nota la dinamica dell’accaduto e non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un drammatico incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un’ambulanza e un’automedica insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e alla polizia di Stato. Forti ritadi sul traffico ferroviario e line bloccate lungo la Como-Chiasso-Monza-Milano, la linea Lecco-Milano e la tratta Bergamo-Milano.