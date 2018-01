Stilista Kim Jones lascia Vuitton Uomo

ROMA, 17 GEN – Dopo 7 anni da Louis Vuitton come direttore artistico delle Collezioni Uomo, Kim Jones lascerà il suo incarico. La sua ultima collezione per Vuitton sarà quella per l’Autunno/Inverno che si sfilerà il 18 gennaio a Parigi. Lo annuncia una nota della stessa maison dove si precisa che “Kim Jones è stato il motore di diversi progetti e delle collaborazioni di maggior successo della maison”. “È stato un enorme privilegio – ha detto Michael Burke, ceo e presidente di Vuitton – lavorare con Kim. La sua capacità di imporre nuovi trend è impeccabile e il suo talento e la sua determinazione hanno assicurato il saldo posizionamento di Louis Vuitton come marchio di punta nell’abbigliamento maschile di lusso contemporaneo. Tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Kim gli auguriamo il successo nella sua prossima avventura”. “Il successore di Kim Jones verrà annunciato a tempo debito”.

