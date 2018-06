STIPENDIO PARLAMENTARI, ARRIVA UNA RIVOLUZIONE SULLE INDENNITÀ: “POLITICA COSTI MENO…”

Un forfait da 3mila euro al mese che diventano 2mila per chi ha la residenza in provincia di Roma: è questa la cifra che i parlamentari M5S dovranno restituire mensilmente secondo il nuovo regolamento dei rimborsi dei portavoce del movimento alle Camere. Lo annuncia il blog delle Stelle sottolineando che il taglio alle indennità e quello all’assegno di fine mandato sono altri due punti chiave del nuovo regolamento.L’obiettivo – si legge nel blog – è dimostrare che “una politica a costo zero è possibile e desiderabile”. L’idea è far sì che “l’esempio virtuoso” dei 5 Stelle “diventi presto obbligo di legge, estendendo la nuova disciplina economica a tutti gli eletti di tutti i partiti”.

IL REGOLAMENTO

“Il comitato di garanzia del Movimento ha approvato un nuovo regolamento per il trattamento economico dei portavoce eletti nel parlamento italiano, nel parlamento europeo e nei consigli regionali”. Così sul blog delle Stelle in un post dal titolo “Un nuovo regolamento contro i privilegi della politica #tirendiconto”.I 5 Stelle spiegano che questa “sarà la stella polare che tutti i nostri eletti dovranno seguire, ma non ci basta. Vogliamo che il nostro esempio virtuoso diventi presto obbligo di legge, estendendo la nuova disciplina economica a tutti gli eletti di tutti i partiti ed eliminando finalmente gli odiosi privilegi della politica. Con il M5S al governo possiamo realizzare ciò che abbiamo sempre sognato”.