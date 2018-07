Cerchi rimedi alla stitichezza? non riesci a fare la cacca? hai la pancia gonfia e dura a causa della costipazione? In questo articolo sono racchiusi i migliori rimedi contro la stitichezzache allevieranno i sintomi della stipsi e ti consentiranno di andare di corpo regolarmente. Prima di elencarti i rimedi per la stitichezza tra i quali leggerai quali sono gli alimenti giusti, la postura corretta, e la respirazione ottimale per riuscire a ritrovare lo stimolo, parliamo di stitichezza in generale e più precisamente di:

Sintomi della stitichezza

Perchè succede

Come fare la cacca

Errori da evitare

Aiuto cerco un rimedio alla stitichezza!

Se sei tra quelli che esclamano… “soffro di stitichezza mi serve un rimedio!” fermati un attimo e continua a leggere. Spesso si associa subito il problema del non riuscire ad andare di corpo alla stitichezza senza però conoscere neanche i sintomi e affidandosi a cure che non risolvono il problema.

Sintomi stitichezza

Quali sono i sintomi della stitichezza? Innanzitutto c’è da dire che ci troviamo di fronte a stitichezza vera e propria, quando non si riesce a defecare per almeno tre giorni. Questo arco temporale ha un suo perchè, in quanto la normale frequenza di evacuazione dalle feci di un soggetto medio, va dalle 3 volte a settimana fino anche a ben 3 volte al giorno. La frequenza con la quale si va in bagno dunque, in condizioni normali varia da soggetto a soggetto ed è facile capire come, sia assolutamente sbagliato associare il “non riesco ad andare di corpo” con la stitichezza se non siano passati almeno tre giorni interi. Passati dunque tre giorni dall’ultima volta che si è riusciti a fare la cacca, si può iniziare ad associare questa mancanza alla stipsi e indagare sui sintomi ad essa correlati.

Attendere queste tempistiche prima di gridare alla stitichezza cercandone un rimedio, è utile per avere una prova certa che ci si trovi di fronte a una vera costipazione. Questo perchè molti sintomi della stitichezza, sono riconducibili anche ad altre patologie e dunque potrebbero trarre in inganno. Quali sono i sintomi della stitichezza? Ecco un elenco dei sintomi che quando compaiono possono far presagire una difficoltà a defecare:

Bruciore, dolore e prurito anale

Dolore ad un fianco

Feci dure o nastriformi

Schiuma nelle urine

Mal di stomaco

Inappetenza

Stitichezza: perchè succede

stitichezza perchè succede

Se non riesci ad andare in bagno il perchè esiste e le cause della stitichezza vanno ricercate in numerosi fattori sia fisici che psicologici. Innanzitutto è bene sapere che se diventi stitico all’improvviso oppure lo sei sempre stato, è perchè il processo che consente al cibo ingerito di muoversi attraverso l’intestino, e più in particolare nel colon, non consente al tratto intestinale di assorbire la giusta quantità di liquidi. Assorbendone troppi o in modo insufficiente, il movimento intestinale risulta più lento. Le cause della stitichezza possono essere davvero tante, per non perdere il filo logico dell’articolo, offrire rimedi naturali contro la stitichezza, rimandiamo la lettura di un documento web completo ed esaustivo come questo da poter leggere successivamente.

Stitichezza e postura corretta

come fare la cacca

Nella mente di chi soffre di stipsi è facile che venga il desiderio di come fare la cacca in modo rapido e con una frequenza più regolare. Oltre a metodi naturali e fattori fisiologici, per alleviare il problema della stitichezza c’è bisogno anche di capire come avere una postura corretta quando si è seduti sul water per fare la pupù. Si pensa che la posizione ottimale per riuscire a defecare senza problemi anche quando si ha la stitichezza, sia quella accovacciata.

In presenza dello stimolo intestinale, bisognerebbe evitare di trattenerla e recarsi immediatamente in bagno ed espellere le feci che sono il risultato del processo digestivo (di questo ne parliamo nel paragrafo successivo). Si è scoperto che mantenere una posizione “accovacciata” durante l’atto può agevolare l’espulsione delle feci ed accelerare l’attività di fare la cacca. Per poter assumere correttamente la posizione accovacciata quando si è seduti sul wc, ci si può aiutare con uno sgabello sul quale poggiare i piedi. esiste in commercio uno Sgabello fisiologico per Toilette creato apposta per consentire a chi soffre di stitichezza di assumere la giusta posizione sul wc.

Costipazione: Errori da evitare

stitichezza errori da evitare

Come accennato nel paragrafo precedente, uno degli errori da non commettere quando si è stitichi o se non lo si vuole diventare, è non trattenere la cacca quando arriva lo stimolo di andare in bagno.

Assecondare lo stimolo

Ovviamente nella civiltà moderna c’è differenza tra un animale ed un essere umano, e dunque quando si è intenti a fare commissioni, quando ci si trova per strada, se si prova lo stimolo di andare in bagno tale operazione viene rimandata, anche se ci si dovrebbe liberare delle feci e farlo nel modo più rapido possibile… magari recandosi urgentemente nel bagno del centro commerciale o in un attività commerciale. Spesso chi agisce così è guardato con occhi diversi dalle persone, ma è proprio il modo giusto di comportarsi se si vuole evitare di soffrire di stitichezza rimandando la defecazione.

Spingere le feci

Sforzarsi mentre si è intenti ad andare di corpo è un errore da evitare assolutamente. Quella di sforzarsi mentre si fa la cacca è un istinto naturale, ma bisognerebbe sapere che una volta sopraggiunto lo stimolo intestinale, il processo dell’espulsione delle feci avviene in modo quasi del tutto naturale e spontaneo. Spesso basta assumere la posizione giusta appena seduti sul wc ed il gioco è fatto. Spingere la cacca potrebbe causare comparsa di emorroidi e ragadi, e rendere ancora più difficoltoso l’atto di andare di corpo.

Non respirare

Trattenere il fiato è ciò che di solito fa una persona stitica quando è in bagno mentre si sforza di espellere le feci. Nulla di più sbagliato. Bisogna riuscire a mantenere una corretta respirazione anche durante questo processo non facendo in tale modo si rischia di non riuscire a fare cacca in modo rapido e senza conseguenze.

Stitichezza rimedi naturali e soprannaturali

rimedi naturali stitichezza

Dopo aver parlato in generale del problema della stipsi ed aver visto in linea di massima come approcciarsi alla stitichezza, al modo di fare la cacca e a quali possono essere cause e errori da evitare, possiamo finalmente parlare dei rimedi per la stitichezza. Di seguito, elenco almeno 6 rimedi naturali e soprannaturali alla stitichezza che spero possano fare al caso vostro e riuscire a farvi riprendere con frequenza il vostro appuntamento con il WC per l’atto grande.

Stitichezza: Rimedio soprannaturale

In una pubblicazione editoriale, l’autore Don Pasqualino Fusco ha fatto notare come diverse patologie e mali dell’uomo possano derivare dal maligno e dunque da presenze soprannaturali che influiscono negativamente sul nostro organismo. Tra le tante patologie sono indicate anche tutte le forme di stitichezza delle quali non si conosce la causa. Infatti come rimedio naturale alla stitichezza quando non si conosce la causa, Don Pasqualino Fusco raccomanda tre preghiere ( LA PREGHIERA EFFICACE, LA PREGHIERA ALLA MADONNA DEL SUFFRAGIO, LA PREGHIERA A S. BRUNO) . Capisco che probabilmente vi ho turbato con questo rimedio alla stitichezza, ma è tra le fonti web e dunque credo che vada citata come le altre.

L’olio come rimedio alla stitichezza

Parlo di puro olio d’oliva che è molto più di un grasso sano e gustoso