“Sto solo facendo una telefonata”. Pedofilo sorpreso in spiaggia mentre fotografava bimbe di nascosto

Un uomo di sessantuno anni è stato fermato e denunciato dalla polizia di Stato dopo che era stato accerchiato dai genitori di alcune bambine che erano state fotografate di nascosto mentre giocavano in spiaggia. A scoprire quanto stava accadendo sono stati gli stessi genitori e turisti che si trovavano in spiaggia e che hanno notato quest’uomo aggirarsi vicino alle bambine a riva. Qualcuno poi ha visto la microcamera che il sessantunenne nascondeva in una mano e questo ha spinto il gruppo di genitori ad affrontare il pedofilo.

La scoperta

Da quanto emerso dagli esami della polizia, allertata dai bagnanti, nella microcamera dl sessantunenne sono state trovate circa duecento foto di bambine in spiaggia, in riva al mare o in acqua a fare il bagno. L’uomo è stato denunciato per molestie.

fonte: Fanpage