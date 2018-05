Stop ai Tutor, ma non agli automobilisti dal piede pesante: tutte le novità sul controllo della velocità stradale. Rivoluzione in autostrada: con i Tutor definitivamente spenti, e in attesa che arrivino i nuovi previsto l’arrivo a quanto pare non prima del mese di luglio, tornano alla ribalta gli Autovelox. Sulla rete autostradale ci sono infatti ancora oggi 108 postazioni fisse, le famose scatole di cemento celesti, pronte a tornare a fare il super lavoro di un tempo. Va detto infatti che questi punti di controllo non sono mai stati disattivati del tutto, anche se ovviamente il superlavoro del Tutor li aveva relegati ad un ruolo di secondo piano dal punto di vista dei controlli.

D’altra parte proprio questi Autovelox insieme al Tutor fanno parte di un importante piano di investimenti per il potenziamento e l’ammodernamento della rete autostradale. E il controllo elettronico della velocità è uno dei cardini di questa strategia.