STOP alla carne rossa: ecco perché

Basta con la carne rossa, lo dice un gruppo di ricercatori statunitensi che spiega di aver collegato la sensibilità ad un allergene nella carne rossa con l’accumulo di placche nelle arterie. Lo studio, sostenuto dal National Heart, Lung and Blood Institute, parte dei National Institutes of Health, è stato pubblicato su ‘Ateriosclerosis, Thrombosis and Vascoular Biology’ (Atvb). Secondo questo team, i livelli elevati di grassi saturi nella carne rossa contribuiscono alle malattie cardiache e un particolare gruppo di persone potrebbe essere esposto ad un rischio maggiore per colpa di un allergene alimentare.

Allergia alla carne rossa?

“Questa scoperta, che arriva da un piccolo gruppo di abitanti dalla Virginia, e pone di fronte l’intrigante possibilità che l’intolleranza alla carne rossa possa essere un fattore non riconosciuto di malattie cardiache”, ha affermato Coleen McNamara, docente all’Università della Virginia Health System di Charlottesville e responsabile dello studio, che ha dichiarato che questo è solo un inizio importante di una ricerca in continua evoluzione.