Allarme listeria, stop ai surgelati: ritirati 14 lotti di minestrone

L’allarme listeria si sposta dagli Stati Uniti all’Italia. Il rischio della contaminazione di cibi surgelati è alto, per questo aziende come la Rischio del batterio listeria Findus ha ritirato in via precauzionale quattordici lotti di minestrone surgelato per il timore di contaminazione da listeria.

Anche l’azienda Lidl in Sicilia blocca le vendite

Il timore del rischio epidemia ha coinvolto anche la Lidl che in Sicilia ha ritirato lotti di mais e verdure congelate dal marchio Freshona. Dopo la paura scattata in America, il timore listeriosi arriva anche sulle nostre tavole Per il momento non sono stati segnalati focolai.