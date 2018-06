STRAGE FAMILIARE: UNA RAGAZZA UCCIDE I GENITORI, POI SI TOGLIE LA VITA IN MODO ORRIBILE.

Uccide i genitori e poi si toglie la vita. Una tragedia familiare orrenda quella che si è consumata in un appartamento ad Hong Kong, dove la 23enne Pang Ching-yu, ha prima ucciso a coltellate i genitori e poi si è tolta la vita mettendosi un sacchetto di plastica sulla testa.

IL FATTO

Pare che a spingerla a compiere il terribile gesto sarebbe stato l’eczema di cui soffriva: tormentata dal prurito avrebbe perso il senno, secondo la ricostruzione della polizia, fino ad arrivare a compiere la strage. La malattia le aveva sconvolto la vita, era stata costretta ad abbandonare i suoi studi in infermieristica e passava molto tempo in casa, come riporta anche la CNN.

Nella camera da letto della 23enne c’era un biglietto in cui la ragazza avrebbe fatto riferimento al’eczema che la tormentava come motivazione per questo omicidio-suicidio, tanto che avrebbe scritto: «Vivere è peggio che morire». Pare che la ragazza ritenesse i genitori la causa della sua malattia, anche la madre e il padre avevano lo stesso disturbo, ma lei, in un formum dedicato alla patologia, scriveva: «Le persone con eczema che fanno figli sono peggiori dei poveri che danno alla luce bambini. Se sei povero, puoi contare sul tuo duro lavoro. Con l’eczema devi soffrire tutta la vita senza poter sperare in un cambiamento».

FONTE: LEGGO