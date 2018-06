STRAGE FAMILIARE: UCCIDE I 4 FIGLI DOPO UNA LITE CON LA COMPAGNA.

Per 24 ore ha tenuto 4 bambini in ostaggio, poi li ha uccisi e si è tolto la vita. Gary Wayne Lindsey Jr, 35 anni, con precedenti penali per incendio doloso e altri reati, ha aggredito la sua ragazza in modo tanto violento da costringerla a fuggire dalla casa che condividevano insieme ai loro figli. Subito dopo però si è barricato dentro e ha tenuto in ostaggio i piccoli.

Immediato è stato l’intervento della polizia, come riporta anche la stampa locale, l’uomo però ha iniziato a sparare contro gli agenti e poco dopo ha prima ammazzato i bimbi di 1, 6, 10 e 11 anni, per poi togliersi la vita. «Non abbiamo idea di quando i bambini siano stati uccisi», ha dichiarato il capo della polizia che ha spiegato di aver ricevuto una chiamata in centrale dalla compagna per violenze domestiche.

L’uomo ha iniziato a dare in escandescenza all’arrivo degli agenti, arrivando ad uccidere i suoi figli e quelli della donna (due dei bambini, infatti, sarebbero stati figli del killer). Pare che prima di barricarsi in casa, dopo la discussione con la compagna, avesse provato a dare fuoco all’edificio. Lindsey nel corso di questi dieci anni avrebbe violato più e più volte la libertà vigilata, finendo per essere arrestato in varie occasioni.