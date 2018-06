STRAGE FAMILIARE: UCCIDE LA MOGLIE E IL SUOCERO POI SI SUICIDA DAVANTI AL FIGLIO PICCOLO.

Mai dire lavoro. Si potrebbe ironizzare così quanto accaduto, ma purtroppo non c’è proprio nulla da ironizzare. Il suocero gli chiede di trovarsi un buon lavoro, lui va su tutte le furie e uccide lui e la moglie prima di suicidarsi. Una scena drammatica quella che si è svolta nella sala d’attesa di un ospedale mentre i due uomini aspettavano che la donna si sottoponesse a un controllo medico è scattata la follia.

LA STORIA

Chaiyaporn Thanamsri, 31 anni, ha accompagnato la moglie Thanyamas, 26 anni, e il suocero Samphan, 60 anni presso l’Ospedale Nakhon Pathom, nel nord della Thailandia. Durante l’attesa il 60enne ha iniziato ad insisetere con il genero, dicendo di cercarsi un buon lavoro e che la figlia era sprecata con uno come lui. A quel punto il 31enne non ci ha visto più: ha sparato al suocero, poi alla moglie e infine si è ucciso, tutto di fronte agli occhi del loro bambino di circa 6 anni.

Come riporta il Daily Mail, altre persone sono state ferite da proiettili vaganti, ma non sono in pericolo di vita. Sembra che la donna soffrisse di problemi al cuore e ai polmoni, emersi dopo la gravidanza, una condizione che non le permetteva di lavorare. Da anni si sottoponeva a cure e interventi, ma sembra che il marito non la aiutasse economicamente mandando su tutte le furie il padre dela 26enne.