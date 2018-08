Un padre ha ucciso i figli, una ragazza di 18 anni gravemente malata e un ragazzo di 25, e poi si è tolto la vita. L’uomo, un ex ferroviere in pensione di 65 anni di cui non sono ancora state diffuse le generalità, ha sparato ai due figli nel sonno, per poi rivolgere l’arma verso se stesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il tutto è accaduto a Esperia, in provincia di Frosinone.

fonte: Leggo