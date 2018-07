Strage nella nota località turistica, barca piena di turisti affonda: il bilancio dei morti è drammatico.

Aumenta di ora in ora il bilancio delle vittime del naufragio di una barca per turisti avvenuto ieri al largo dell’isola di Phuket, una delle mete preferite dai viaggiatori in Thailandia. Gli ultimi numeri diffusi dalla tv locale Thai Pbs parlano di almeno quaranta morti. Secondo la tv thailandese, ventisei dei corpi recuperati sono rimasti intrappolati all’interno dell’imbarcazione che ormai è affondata. Si contano poi ancora dei dispersi: sarebbero sedici secondo l’ultimo bilancio diffuso. Da quanto emerso, cinque corpi sono stati trovati alla deriva con addosso ancora i giubbotti di salvataggio, una sopravvissuta è stata portata all’ospedale di Phuket dopo che è stata trovata a diversi chilometri dal luogo dell’incidente. Non si conoscono le sue condizioni.

Le vittime

Sarebbero quasi tutti cinesi – Due gli incidenti segnalati giovedì a Phuket, a quanto pare non correlati. Le barche si sono rovesciate per via del mare agitato e le pessime condizioni meteorologiche hanno reso difficili le operazioni di recupero. Le autorità thailandesi avevano diramato un avviso per mettere in guardia dal maltempo, previsto fino a martedì prossimo con forti piogge e venti. E in effetti poco prima del tramonto la zona era stata colpita da improvvise e fortissime raffiche, decisamente inusuali anche nell’attuale stagione delle piogge in cui l’afflusso di turisti è ridotto. Una delle due imbarcazioni trasportava un centinaio turisti (sarebbero tutti cinesi), l’altra aveva a bordo 39 persone di varia nazionalità che sarebbero stati tutti tratti in salvo. In un primo momento la polizia del posto aveva fornito un bilancio meno grave dell’incidente, con solo sette dispersi. Poi i numeri diffusi successivamente hanno delineato una situazione molto più drammatica destinata purtroppo a peggiorare ancora.