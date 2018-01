ROMA, 27 GEN – Quasi cinquanta ‘furbetti del cartellino’ sono stati espulsi da quando è entrato in vigore il decreto Madia, ovvero dal luglio del 2016. Dai dati raccolti dal ministero della Pubblica amministrazione, che l’ è in grado di anticipare, sulla base delle nuove regole 45 sono stati i licenziamenti e due sono i procedimenti in standby, aspettando la sentenza penale.

