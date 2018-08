Stroncato da un infezione a 16 anni. Il dolore degli amici e dei genitori

E’ morto a soli 16 anni, Alessandro Abdelrahman, di Caravaggio. A stroncare il 16enne, come racconta Il Giornale di Treviglio, una grave sepsi che non gli ha lasciato scampo.

I fatti

Ricoverato in terapia intensiva per un’infezione è morto mercoledì sera all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Alessandro, che aveva perso il papà solo sei mesi fa, viveva in paese con la mamma Ornella e le due sorelline. Appassionato di calcio aveva mosso i primi passi nell’Iris di Caravaggio per poi approdare alla Pagazzese che, appresa la notizia, si è unita al dolore della famiglia. I funerali di Alessandro si terranno domani (Il Giornale di Treviglio)