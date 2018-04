Studente Usa accoltellato centro Firenze

FIRENZE, 11 APR – Un 21enne Usa è stato accoltellato la notte scorsa all’incrocio tra via dell’Agnolo e via Verdi, nel centro di Firenze. Il giovane, nel capoluogo toscano per motivi di studio, sarebbe stato raggiunto da due fendenti all’altezza dei fianchi, che non hanno intaccato organi vitali. Portato all’ospedale di Careggi, è stato operato d’urgenza ed attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, il 21enne risponderebbe positivamente alle terapie e non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe stato aggredito alle spalle da un giovane, probabilmente dell’Est Europa, col quale era venuto alle mani dopo che quest’ultimo, insieme ad altri tre ragazzi, aveva iniziato a palpeggiare la sua fidanzata.

2018-04-11_1111775613