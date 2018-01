Studentesse Norcia a Viaggio Memoria

NORCIA (PERUGIA), 27 GEN – Anche tre studentesse dell’istituto “De Gasperi-Battaglia” di Norcia hanno preso parte con oltre cento alunni delle scuole superiori italiane, al “Viaggio della Memoria” in Polonia insieme alla ministra Valeria Fedeli, alla presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, al vice presidente del Csm Giovanni Legnini e al professor Marcello Pezzetti, direttore della Fondazione Museo della Shoah di Roma. Un viaggio che ogni anno il Miur organizza per ribadire alle giovani generazioni la necessità di studiare e capire il passato, per non dimenticare. Ad accompagnare i ragazzi la sopravvissuta ai campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, Andra Bucci, che all’epoca della deportazione aveva quattro anni e una delegazione delle comunità Ebraiche, Rom e Sinti perseguitate. Le tre ragazze di Norcia, accompagnate da due docenti, hanno partecipato al viaggio nell’ambito del progetto attivato in collaborazione con il Miur e la Luiss di Roma.

