Studenti Italia su podio Global Hackatho

ROMA, 18 MAR – La squadra italiana si è piazzata seconda al #Solveathon, l’hackathon sulle sfide globali e, in particolare, sui temi dell’educazione, organizzato dal Massachusetts Institute of Technology di Boston nell’ambito del Global Education & Skills Forum di Dubai. Il progetto proposto dai ragazzi è stato pensato intorno a una nuova e innovativa formula di “debate” e interazione tra docenti e studenti, sia internamente che esternamente agli ambienti scolastici. I giudici della competizione hanno enfatizzato l’alto valore sociale e relazionale della proposta progettuale, che ora attraverserà l’oceano per una valutazione ulteriore a cura dei giudici americani della prestigiosa università americana. La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli ha fatto i complimenti ai ragazzi che in questi giorni hanno partecipato alle attività organizzate dal Forum: “dobbiamo essere orgogliosi di loro, della capacità che hanno di mettersi in gioco in contesti come questo”.

2018-03-18_1181768814