Stuprarono una 18enne in vacanza, ora riceveranno un sussidio dallo Stato. È uno scandalo

Torna a far discutere il caso dello stupro di Pamplona avvenuto nel 2016 durante i festeggiamenti di San Firmino. Due dei ragazzi condannati per la violenza sessuale perpetrata ai danni di una diciottenne nell’estate di due anni fa a partire dal prossimo 11 settembre riceveranno dallo Stato Spagnolo uno speciale sussidio di disoccupazione destinato agli ex detenuti. I due ragazzi, José Angel Prenda e Jesus Escudero, saranno titolari di un assegno mensile da 430,27 euro. Secondo la legge, infatti, il sussidio è concesso agli ex detenuti anche se in attesa di giudizio e a chiunque rispetti i requisiti: il sussidio viene erogato a chiunque si ritrovi a vivere con uno stipendio inferiore del 75% a quello percepito prima dell’ingresso in carcere.

Gli altri condannati

Un altro membro del branco di Pamplona, Angel Boza, aveva richiesto lo stesso sussidio, che però gli è stato negato dopo un altro arresto: il giovane è l’unico membro del branco ritornato in prigione dopo la scarcerazione, che tanto ha fatto discutere in Spagna. Gli altri membri del branco, i militari Alfonso Jesus Cabezuelo e Antonio Manuel Guerrero, non avevano invece richiesto questo sussidio poiché il loro stipendio è pari al 75% di quello che percepivano prima di essere arrestati.

fonte: Fanpage