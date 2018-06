STUPRATA PER 14 ANNI DAL PADRE E MINACCIATA DALLA MAMMA: “NON DIRE NIENTE”

Ha impiegato 14 anni una giovane donna per denunciare gli abusi sessuali subiti dal padre. Questo quanto ha dovuto subire a Palermo a una ragazza, ora 21enne. Dopo la confessione ai carabinieri, la madre della giovane donna aveva anche provato a obbligarla al ritiro della denuncia, provando a contattarla dalla comunità in cui la ragazza si era rifugiata. A svelarlo, indagini degli agenti del commissariato di Bagheria, coordinate dalla pm di Termini Imerese, Annadomenica Gallucci. Intanto, per i due coniugi, è arrivata oggi l’ordinanza in carcere del gip di Termini Imerese.

fonte: www.teleclubitalia.it