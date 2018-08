STUPRI E VIOLENZE. Bimbi di 10 anni costretti al suicidio…

Incredibile quello che ancora oggi anche nel campo profughi di Moria, in Grecia, dove bimbi di soli 10 anni sono costretti a tentare il suicidio tra stupri e violenze di vario tipo. “Nelle ultime quattro settimane abbiamo registrato un aumento del numero di minori affetti da intensi attacchi di panico, pensieri suicidi e tentativi di togliersi la vita” dichiara Alessandro Barberio, psichiatra di Medici senza frontiere (Msf) presso la clinica di Mitilene. Con il continuo aumento del numero di migranti e rifugiati nell’isola di Lesbo in Grecia la situazione nel campo di Moria sta precipitando nel caos, con scontri e disordini costanti, episodi di violenze sessuali e un peggioramento delle condizioni psicologiche delle migliaia di persone intrappolate nel campo”.

“Violenza quotidiana”

“Negli ultimi mesi, abbiamo assistito ad un ulteriore aumento della violenza, ormai quotidiana, trattando vittime di violenze sessuali avvenute all’interno o nei dintorni del campo”, avvertono gli operatori di Msf. “A causa della violenza nel campo – ha affermato Sara Khan, originaria dell’Afghanistan – i nostri piccoli non riescono più a dormire”. “Siamo sempre pronti a scappare e teniamo i nostri figli preparati le 24 ore”, ha aggiunto la donna. “Siamo molto preoccupati perché l’insicurezza – sottolinea Medici senza frontiere – le condizioni di vita inumane e il limbo in cui queste persone si trovano per mesi o anni, hanno un grave impatto sulle condizioni psicologiche delle persone. La nostra clinica per la salute mentale a Mitilene segue solo i casi più gravi e al momento lavora al massimo della propria capacità”.

L’appello di Medici senza frontiere

Medici senza frontiere chiede alle autorità europee e nazionali di intensificare l’accesso alla salute e la sicurezza per le persone che si trovano nel campo. “Inoltre, insistiamo nel chiedere la fine delle politiche di contenimento – prosegue l’organizzazione umanitaria – La nostra esperienza dimostra che le politiche di deterrenza dell’Ue e della Turchia non sono efficaci perché le persone continueranno a fuggire dalla guerra e dalle violenze per sopravvivere. Intrappolare queste persone in condizioni terribili e insicure non fa che provocare ulteriori traumi a una popolazione già estremamente vulnerabile”, conclude Medici senza frontiere.

