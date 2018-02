Stupro in albergo Milano, uomo arrestato

MILANO, 15 FEB – Un marocchino di 30 anni è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una connazionale della stessa età, stuprata in un albergo in via Lulli, a Milano. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna ha conosciuto lo straniero in un locale ieri sera. L’uomo avrebbe approfittato del fatto che la 30enne era sola e così è riuscito a trascinarla in auto, dove l’ha picchiata per impedirle di scappare. A quel punto l’ha portata nell’albergo New Milan di via Lulli, a poca distanza da piazzale Loreto. La donna ha detto di essere stata violentata in una camera e di aver atteso che il suo aggressore si addormentasse per poter chiedere aiuto. Quando i poliziotti sono entrati nella stanza, il marocchino stava ancora dormendo. Gli agenti hanno trovato alcune tracce di sangue sul pavimento e in altri punti. Il nordafricano è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore, mentre la vittima è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per una visita.

2018-02-15_1151727067