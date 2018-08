STUPRO IN SPIAGGIA. Ragazzina violentata in modo orribile mentre stava facendo il bagno.

Un ragazzina francese in vacanza in Sardegna, a Pula, sulla costa sud ovest, sarebbe stata abusata sessualmente dall’istruttore subacqueo F. C. di 53 anni. L’uomo è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari. Deve rispondere del reato di violenza sessuale nei confronti di una 14enne. Ad inchiodarlo ci sarebbe un filmato che documenterebbe lo stupro subito dalla giovanissima, consegnata dal francese ai carabinieri.

L’episodio

Risale al 31 luglio scorso. La turista francese aveva deciso di fare un’immersione con l’istruttore nello specchio di mare di fronte a Cala Verde. Proprio nel momento in cui si trovavano sott’acqua l’uomo l’avrebbe circuita, riuscendo ad approfittare di lei. Tutta la scena è ripresa da una telecamera che il genitore della 14enne le aveva consegnato prima dell’immersione. Tornata in spiaggia, la giovane ha raccontato tutto al padre che il giorno dopo si è presentato dai carabinieri per denunciare il fatto, consegnando anche il filmato in questione.