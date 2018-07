STUPRO SU SPIAGGIA ITALIANA. Le urla disperate della ragazzina non sono servite a salvarla dall’orco. È sotto choc.

Una vacanza si è trasformata in una notte in un incubo per una ragazza di 20 anni. La giovane, in vacanza a Sassari con la sua famiglia e alcuni amici ha denunciato di essere stata violentata.

Il fatto

La giovane sarebbe stata stuprata in un’auto in un parcheggio a due passi dal mare da un trentenne napoletano che aveva conosciuto sulla spiaggia, il giovane lavora come venditore ambulante di cocco. L’avrebbe invitata a parlare da soli, lontani dalla comitiva di amici, e lei avrebbe accettato seguendolo in macchina. Solo dopo la giovane avrebbe capito che l’uomo voleva altro da lei. La violenza sessuale sarebbe avvenuta proprio nell’auto di lui.

Fonte: FanPage