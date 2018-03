Su Fb “sondaggio” Salvini su governo

ROMA, 30 MAR – “Fare un governo con i Cinque Stelle? Voi che dite, fatemelo sapere…Non è un sondaggio, ma ditemi che ne pensate”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Fb da Ischia, interloquendo con i tanti fans in contatto sul social network. I commenti si dividono tra i favorevoli e i contrari, con una lieve maggioranza dei possibilisti al dialogo con Di Maio: “Vedete – commenta Salvini – questo è il bello della diretta e dei social…”. In tanti ripetono che andrebbe bene, a patto che lui sia il premier. E c’è chi aggiunge: “Fatela questa alleanza pur di salvare il Paese”…

2018-03-30_1301581368