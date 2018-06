“SUCCHIAMELO…TOCCAMI…” GENITORI ORCHI STUPRANO IL FIGLIO, PENSAVANO CHE FOSSE GAY.

«Non volevo che diventasse gay e così abbiamo cercato di instradarlo all’eterosessualità» Questa la giustificazione davanti al giudice di quelli che dobbiamo definire genitori ma che forse tutto erano tranne che questo. I due oggi sono finiti finalmente in carcere.

LA STORIA

Durante il 1998 la coppia, ora sessantenne, ha costretto «il piccolo a fare e subire sesso orale, mentre la matrigna gli toccava i genitali e lo costringeva a succhiarle i capezzoli nel tentativo di educarlo alle relazioni eterosessuali». Il padre e la matrigna del ragazzo sono stati incarcerati oggi, rispettivamente per sei e nove anni, dal giudice Maria Lamb alla “Reading Crown Court”. Il magistrato ha anche appreso che quando aveva 16 anni il ragazzo aveva denunciato gli abusi, ma non era stato creduto. Oggi, a 30 anni, ha avuto la sua vittoria, riuscendo a far sbatter in galera le due persone che avrebbe dovuto dargli affetto e invece si sono rivelate essere dei mostri. Quando la polizia lo ha arrestato, il padre, senza pensarci due volte, ha raccontato agli agenti di essersi comportato in quel modo perché «non voleva che il figlio diventasse gay». «Era un bambino che era stato trascurato da sua madre ed era particolarmente vulnerabile.