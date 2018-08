Colpo da 100mila euro a casa di un avvocato

La abitazione di un noto avvocato di Napoli zona Vomero è stata svaligiata ieri sera. Un danno da circa 100mila euro quello subito dal professionista. È questo l’ammontare del bottino composto in larga parte da gioielli e denaro contante. I preziosi erano nascosti all’interno della cassaforte che i ladri sono riusciti ad aprire. L’avvocato si è accorto del furto solo dopo il suo rientro in abitazione.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia che stanno anche indagando sulla vicenda. Da una prima analisi non sembravano esserci segni di effrazione sulla serratura della porta d’ingresso. Continuano comunque gli accertamenti per capire come i malviventi si siano introdotti in casa. Un aiuto alle indagini potrebbe essere fornito dall’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona.

Fonte Napolitoday